Четырем сотрудникам транспорта предъявлены обвинения в обвале эскалатора в метро Рима

РИМ, 12 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Рима сформулировала обвинения в адрес четырех сотрудников римского метро и столичной транспортной компании Atac по делу об обвале 23 октября 2018 года эскалатора на одной из центральных станций "Репубблика", при котором пострадали два десятка российских футбольных болельщиков. Как сообщает в четверг агентство ANSA, они обвиняются в мошенничестве, халатности и действиях, повлекших ущерб здоровью третьих лиц.

Инцидент на станции "Репубблика" произошел 23 октября, когда эскалатор в результате неисправности значительно увеличил скорость движения. В результате находившиеся на нем в тот момент пассажиры упали, получив различные травмы. Большинство из них были болельщиками московского футбольного клуба ЦСКА, которые направлялись на матч с местной "Ромой" в рамках "Лиги чемпионов". Двадцати из них понадобилась медицинская помощь и лечение. После происшествия станцию закрыли и открыли лишь восемь месяцев спустя, при этом неисправный эскалатор не починили.

Вместе с инцидентом на станции "Репубблика" расследовались причины подобной поломки на другой станции - "Барберини", произошедшей 21 марта. Указанные лица считаются ответственными и за этот инцидент, в котором никто не пострадал, указывает ANSA. Эта станция остается закрытой до сих пор. На настоящий момент в римской подземке не работают 15 эскалаторов - восемь на линии А, шесть на линии В и один на новой строящейся линии С.