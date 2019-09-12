В Петербурге две женщины под видом соцработниц украли у пенсионерки более 2,2 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Полиция в Петербурге разыскивает двух злоумышленниц, которые украли из дома пенсионерки в Василеостровском районе города более 2,2 млн рублей. Об этом журналистам в четверг сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"В полицию Василеостровского района обратилась гражданка 1932 года рождения с сообщением о том, что из ее квартиры, расположенной в одном из домов на улице Кораблестроителей, совершено хищение $2 тыс., €6 тыс., 1,67 млн рублей. По подозрению в совершении преступления разыскиваются две женщины, которые, представившись соцработниками, проникли в данную квартиру", - сказано в сообщении управления.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".