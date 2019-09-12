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У самолета авиакомпании "Якутия" во время полета в Хабаровск треснуло стекло

Ожидается штатная посадка без привлечения аварийных служб

ХАБАРОВСК, 12 сентября. /ТАСС/. Трещина в стекле появилась у Boeing авиакомпании "Якутия" во время полета, самолет летит из Анадыря в Хабаровск, он сядет в аэропорту Хабаровска в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе хабаровского аэропорта.

"Рейс 512 Анадырь - Хабаровск авиакомпании "Якутия", самолет Boeing 737-800. При полете произошло растрескивание покрывного слоя левой форточки пилотов. На прочность стекла это не влияет, полет продолжается. Будет штатная посадка в аэропорту Хабаровска в 20:00 (13:00 мск) без привлечения аварийных служб", - сказал представитель пресс-службы.

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