Заседание суда по делу арестованного в Италии менеджера ОДК пройдет 19 сентября

РИМ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Заседание суда по рассмотрению ходатайства об освобождении из-под стражи арестованного в Италии по запросу США сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова состоится 19 сентября в Неаполе. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг адвокат Никола Ди Марио, представляющий интересы россиянина.

"Мы потребовали изменить временную меру пресечения - с содержания под арестом на более мягкую, а именно домашний арест или подписку о невыезде. Заседание суда в Неаполе по этому вопросу назначено на 19 сентября", - сообщил адвокат. При этом он уточнил, что решение не обязательно должно быть принято в этот же день.

Ди Марио также объяснил, что параллельно юристы обратились в Кассационный суд (высшая судебная инстанция) Италии с обжалованием решения Апелляционного суда Неаполя о необходимости содержать Коршунова под арестом. "Мы указываем, что апелляционный суд не обосновал своего решения, не назвав причин опасений бегства или каких-либо других причин, по которым к арестованному нужно применять меру содержания под стражей. На этом основании мы требуем отменить данное решение", - пояснил юрист.

Он также рассказал, что на первом техническом заседании суда на прошлой неделе Коршунов ответил отказом на вопрос о том, согласен ли он на экстрадицию в США. "Наш клиент также согласился воспользоваться правом, которое гарантирует правосудие только за преступления, которые считаются таковыми на территории Италии", - сказал адвокат.

По его словам, весь процесс рассмотрения вопроса об экстрадиции может занять от 8 до 10 месяцев. "Сначала американская сторона должна передать все материалы в министерство юстиции, затем ведомство передает это на рассмотрение апелляционного суда. Суд в 30-дневный срок проводит необходимые процедуры и затем имеет срок до полугода для объявления вердикта", - сказал юрист.

Директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США. Американские власти обвиняют его в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у американской авиастроительной компании. Вместе с ним по делу проходит гражданин Италии Маурицио Паоло Бьянки, о судьбе которого ничего не сообщается. Коршунов находится под стражей в тюрьме в Неаполе, ему оказывается вся необходимая консульская помощь.