Прокуратура на Кубани проводит проверку из-за крупного пожара на полигоне ТБО

КРАСНОДАР, 12 сентября /ТАСС/. Прокуратура Краснодарского края проводит проверку по факту пожара на площади 400 кв. метров на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО), расположенном в непосредственной близости от жилых домов в поселке в Тихорецком районе. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

"Площадь возгорания на полигоне твердых бытовых отходов в поселке Каменный Тихорецкого района - 400 кв. м. На данный момент горение удалось ликвидировать. От населения поступили жалобы. По факту случившегося проводится проверка", - сообщили в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что предварительная причина пожара - самовозгорание. На данный момент ведется перевалка отходов, хранящихся на полигоне, с целью недопущения повторения возгорания. Полигон расположен в 500 метрах от жилых домов в поселке, численность населения которого превышает тысячу человек.

По данным источника в экстренных службах региона, полигон ТБО горел на протяжении двух дней. В зоне горения наблюдается едкий неприятный запах.