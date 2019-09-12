В Анапе полицейские изъяли более 140 тыс. литров подпольного алкоголя

АНАПА, 12 сентября. /ТАСС/. Полицейские Анапы обнаружили более 140 тысяч литров незаконной алкогольной продукции в подпольных цехах у четверых местных жителей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю.

Подпольные цехи были выявлены при осмотре домовладений и хозяйственных построек подозреваемых в возрасте от 29 до 48 лет. Уголовное дело было возбуждено следственным подразделением ОМВД России по Северскому району по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171.3 УК РФ ("Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции").

"Всего с территорий частных домовладений злоумышленников из подвалов и хозяйственных построек полицейские изъяли более 140 тысяч литров спиртного в ассортименте, пустую тару, акцизные марки, а также химические реагенты и оборудование для производства алкогольной продукции", - говорится в сообщении пресс-службы МВД России по Краснодарскому краю.

Образцы изъятого направлены на исследование, по результатам которого будут приняты процессуальные решения.