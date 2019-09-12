Курский областной суд приговорил убийцу семилетнего ребенка к 23 годам колонии

ТАСС, 12 сентября. Судья Курского областного суда в четверг приговорил Виталия Пащевского за насилие и убийство семилетнего Данилы Бирюкова к 23 годам колонии строгого режима. Об этом в четверг сообщила пресс-служба следственного управления по региону.

"Приговором суда Виталию Пащевскому назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сообщила в четверг пресс-служба СУ СК по Курской области.

В пресс-службе ведомства уточнили, что Пащевский признан виновным по четырем статьям УК РФ, в том числе в убийство малолетнего, в насильственных действиях сексуального характера, в изготовлении порнографии с малолетними детьми и в ее распространении в интернете.

Данила Бирюков пропал 23 октября 2018 года в Железногорске Курской области, было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"), тело ребенка спустя неделю нашли в селе Троянове в двадцати километрах от города Железногорска. По подозрению в убийстве был задержан сосед мальчика - 39-летний Виталий Пащевский.

По данным следствия, Пащевский увидел Данилу в лифте, обманом заманил его в свою квартиру, где совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, затем убил. Тело вывез в село Трояново, где у Пащевского дача, и спрятал в лесу.