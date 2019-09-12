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Автомобиль столкнулся с тепловозом в Дагестане

От полученных травм водитель легковушки погиб

МАХАЧКАЛА, 12 сентября. /ТАСС/. Водитель легковушки погиб, его пассажир попал в больницу после ДТП с тепловозом в Кумторкалинском районе Дагестана, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

"Водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся одиночным локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП водитель погиб, пассажир автомобиля пострадал. На движение поездов происшествие не повлияло", - говорится в пресс-релизе СКЖД.

Информация о происшествии поступила в МЧС в 14:35. ДТП произошло в Кумторкалинском районе на регулируемом железнодорожном переезде возле населенного пункта Темиргое, сообщил представитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Дагестану.

В новость внесены изменения (17:21 мск) - добавлена информация о погибшем.
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