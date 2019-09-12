Дело возбуждено в отношении одного из участников несанкционированного митинга в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 12 сентября. /ТАСС/. Один из участников несанкционированного митинга несогласных с итогами выборов мэра Улан-Удэ стал фигурантом уголовного дела. Мужчина распылил слезоточивый газ, пострадал сотрудник Росгвардии, сообщается в четверг на сайте следственного управления СКР по Бурятии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга, организованного на центральной площади Улан-Удэ, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 12 сентября 2019 года участники несанкционированного митинга, находясь в автобусе на территории пешеходной зоны площади Советов, отказались выполнять законные требования сотрудников полиции и Росгвардии. "При этом один из них распылил аэрозоль из газового баллончика в лицо сотрудника Росгвардии, причинив представителю власти ожог роговицы глаза, - отметили в следственном управлении. - В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего".

В минувшее воскресенье впервые за 12 лет прошли прямые выборы мэра Улан-Удэ. Победил самовыдвиженец Игорь Шутенков (52,52% голосов), выдвигавшийся при поддержке властей региона. 9 сентября в центре города сторонники его оппонента - выдвинутого КПРФ сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева (36,58%) - начали несанкционированную акцию, в ходе которой потребовали отмены результатов голосования. В среду один из ее организаторов был приговорен судом к пяти суткам ареста, еще несколько участников были оштрафованы.