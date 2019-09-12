СМИ: при взрывах на Кипре пострадали 12 человек

НИКОСИЯ, 12 сентября. /ТАСС/. Двенадцать человек получили ранения в результате серии взрывов, которые произошли в четверг на складе боеприпасов в оккупированной турецкими войсками северной части Кипра. Об этом информировала на своем сайте газета Cyprus Mail.

Ранее министр здравоохранения самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Али Пилли сообщал о том, что от порезов в результате вызванного взрывом разлета осколков стекол якобы незначительно пострадали только два человека, и что медики не стали их госпитализировать и ограничились оказанием им помощи на месте происшествия. Однако затем, как утверждает издание, выяснилось, что количество пострадавших возросло до двенадцати, из числа которых трое все еще остаются в больнице.

Взрывами был нанесен ущерб приморскому отелю "Акапулько", расположенному рядом с военной зоной, где произошел инцидент. На публикуемых прессой фотографиях видно, что в гостиничном здании то ли от разлета осколков взорванных боеприпасов, то ли в результате взрывной волны были выбиты стеклянные двери. Турко-кипрские СМИ сообщают о том, что в момент происшествия в отеле наблюдалась паника, и что его постояльцы в итоге покинули свои номера, собравшись на гостиничном пляже. Некоторым гостям отеля была оказана медицинская помощь в связи с тем, что они почувствовали себя плохо от запаха жженого пороха.

С постояльцами "Акапулько" уже встретились лидер турок-киприотов, президент ТРСК Мустафа Акынджи, премьер самопровозглашенной республики Эрсин Татар и глава МИД ТРСК Кудрет Озерсай, заверив их, что угроза безопасности миновала. По словам Татара, в зоне инцидента был создан антикризисный центр с участием военных, представителей гражданской обороны и лесного хозяйства.

Тем временем, турко-кипрский медицинский союз рекомендовал местным жителям и гостям острова не дотрагиваться до осколков боеприпасов, поскольку они могут содержать химически опасные вещества. Союз также посоветовал использовать маски всем находящимся в зоне инцидента людям, в особенности тем, у кого наблюдаются проблемы с дыханием.

Взрывы боеприпасов стали происходить в четверг, начиная с 01:30 ночи (летнее кипрское время соответствует московскому) на складе в военной зоне, расположенной в деревне Айос-Эпиктитос (турецкое название - Чаталкёй) в 6 км от города Кирения. Пожар в зоне инцидента был локализован к 7 утра. Министерство обороны ТРСК ведет расследование инцидента, чтобы выяснить причины пожара и взрывов.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная ТРСК. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.