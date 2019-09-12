Врач и водитель скорой пострадали в ДТП с грузовиком в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Грузовик и скорая столкнулись в четверг днем на Кольцевой автомобильной дороге в Санкт-Петербурге, пострадали водитель скорой и врач. Об этом сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, ДТП произошло на 20-м километре внешней стороны кольцевой дороги в районе Кронштадта.

"Грузовик DAF наехал на автомобиль скорой помощи. В результате ДТП пострадали водитель [скорой] и врач, которые получили травмы средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Водитель грузовика не пострадал.

По факту происшествия проводится проверка.