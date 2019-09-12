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СМИ: у берегов Бангладеш 12 человек пропали без вести при крушении грузового судна

Инцидент произошел в Бенгальском заливе

ТАСС, 12 сентября. По меньшей мере 12 человек пропали без вести после опрокидывания грузового судна на юго-востоке Народной Республики Бангладеш. Об этом в четверг сообщает агентство "Синьхуа".

По информации местных властей, груженное углем судно с 12 членами экипажа на борту перевернулось в Бенгальском заливе. Судно направлялось из порта Читтагонг на юго-востоке страны в столицу республики Дакку.

По имеющимся данным, у судна отказал двигатель, после чего из-за неблагоприятных погодных условий оно перевернулось и затонуло. Береговая охрана и ВМС Бангладеш продолжают поиски пропавших моряков.

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