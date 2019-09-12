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Женщина упала на рельсы на станции метро "Полежаевская" в Москве и выжила

Пассажирка отказалась от помощи медиков

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Пассажирка упала с платформы на жесткий путь на станции "Полежаевская " Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, она выжила. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе УВД на московском метрополитене.

"Около 17:30 на станции метро "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена женщина упала с платформы на жесткий путь. Пассажиры помогли женщине подняться на платформу в отсутствии электропоезда. От медпомощи пассажирка отказалась", - сказали в полиции.

В связи с данным инцидентом проводится проверка.

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