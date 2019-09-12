Российский турист утонул в Абхазии, купаясь во время шторма

СУХУМ, 12 сентября. /ТАСС/. 68-летний житель Московской области утонул в Абхазии во время шторма, опознать его тело удалось спустя три дня после происшествия. Об этом ТАСС сообщил в четверг помощник генерального прокурора Абхазии Даур Амичба.

"Мужчина погиб 9 сентября приблизительно в 11:20 мск в поселке Лдзаа близ Пицунды. По словам очевидцев, он пошел купаться в море во время шторма и через некоторое время его выбросило на берег. Находившиеся на набережной туристы сообщили о происшествии в милицию, тело доставили в морг, но до сегодняшнего дня мы не знали кто он - турист или местный житель. Лишь сегодня с помощью его двоюродного брата, с которым он приехал 5 сентября к друзьям в Пицунду на отдых, удалось установить личность погибшего", - сказал Амичба. По его словам, погибший оказался жителем Московской области 1951 года рождения.

Тело погибшего готовят к передаче родственникам.

В начале августа в Гагре также во время купания во время шторма в море утонул турист из Москвы.