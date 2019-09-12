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СМИ: в Мексике убили оператора Discovery

По данным агентства Quadratin, вооруженные бандиты попытались завладеть внедорожником Эрика Кастильо

МЕХИКО, 13 сентября. /ТАСС/. Эрик Кастильо, фотограф и оператор телеканала Discovery, был убит неизвестными преступниками в городе Акапулько в штате Герреро. Об этом сообщило в четверг информационное агентство Quadratin.

Нападение на Кастильо произошло на парковке возле круглосуточного магазина. По данным агентства, вооруженные бандиты попытались завладеть его внедорожником. В этом году жертвами насилия в Мексике стали уже более 10 журналистов.

С 2000 года в латиноамериканской стране были убиты не менее 150 сотрудников СМИ, из них девять человек - в 2018 году. По данным прокуратуры, занимающейся расследованием преступлений против свободы слова, 99% правонарушений в отношении мексиканских журналистов остаются безнаказанными.

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