На Камчатке возбуждено уголовное дело после жесткой посадки Ми-8

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 сентября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки 13 августа вертолета Ми-8 в районе вулкана Дзензур на Камчатке, сообщила пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

"Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ по факту происшествия с вертолетом Ми-8 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта")", - говорится в сообщении.

Решение о возбуждении уголовного дела принято по результатам проверки по факту инцидента.

Вертолет компании "Вертикаль-Т", выполнявший рейс по маршруту вертолетная площадка Халактырка - Долина гейзеров - Узон - Дзензур - Халактырка, совершил 13 августа жесткую посадку в районе вулкана Дзензур в 100 км от Петропавловска-Камчатского. На борту находились 22 туриста, направлявшихся на экскурсию на базу "Дзензур", и три члена экипажа.

По данным следственного управления, шесть человек получили травмы различной степени тяжести, погибших нет. Шесть находившихся на борту пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. У вертолета была разрушена хвостовая балка с отделением от корпуса хвостового редуктора и винта. "По заключению Росавиации, причиной происшествия явилась ошибка пилотирования", - говорится в сообщении.