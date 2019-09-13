В Хабаровске военнослужащего оштрафовали за установку муляжа взрывного устройства

ХАБАРОВСК, 13 сентября. /ТАСС/. Контрактник в Хабаровске оштрафован и уволен из рядов армии за установку муляжа взрывного устройства у входа здания штаба воинской части. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Восточному военному округу.

"За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма") Краснореченский гарнизонный военный суд приговорил бывшего сержанта Колесникова А. А. к штрафу в размере 100 тыс. рублей. Военнослужащий уволен из рядов Вооруженных сил РФ", - говорится в распространенном релизе.

Военный изготовил муляж самодельного взрывного устройства и установил его у центрального входа здания штаба воинской части. После он позвонил оперативному дежурному и сообщил о том, что штаб заминирован.