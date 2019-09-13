В лесах Красноярского края снят режим ЧС, введенный из-за пожаров

КРАСНОЯРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Режим ЧС, введенный из-за сильных пожаров, снят в лесах Красноярского края, говорится в распространенном сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.

Лесные пожары в регионе достигли пика в конце июля - начале августа, когда площадь горящей тайги превысила 1,1 млн га. Для борьбы с ними в регион прибыла авиация Минобороны, которая работала в крае до конца августа.

"На сегодняшний день ситуация в крае с лесными пожарами стабилизировалась, в связи с чем правительством края было принято решение о снятии режима чрезвычайной ситуации в лесах", - говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что режим ЧС в лесах края был введен 2 июля 2019 года, когда в регионе установилась сухая жаркая погода, везде шли грозы, которые в большинстве случаев и становились причинами возгораний.

Как сообщили ТАСС в министерстве лесного хозяйства края, с начала пожароопасного сезона в регионе возникло около 2 тыс. пожаров, их общая площадь составила более 2,4 млн га. В основном, на более 2 млн га, пожары действовали в зоне контроля, где огонь тушат только в случае угрозы населенным пунктам или объектам экономики.

Сейчас в крае действуют девять лесных пожаров на 12,3 тыс. га.