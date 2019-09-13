СМИ: в результате крушения лодок на празднике в Индии погибли 11 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 сентября. /ТАСС/. Две лодки с паломниками перевернулась на озере в Индии во время религиозного праздника. Как сообщает сайт газеты The Indian Express, спасатели извлекли в пятницу из воды 11 тел погибших.
По информации издания, шесть человек удалось спасти. Всего в лодках находилось около 20 человек, поиск остальных продолжается.
#Update: One more body recovered by NDRF, total number of dead goes up to 12 in Bhopal boat tragedy.— NDTV (@ndtv) September 13, 2019
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Инцидент произошел на озере в районе города Бхопала в штате Мадхья-Прадеш. По последним данным, пассажиры перевернувшихся лодок участвовали в церемонии погружения в воду огромного идола слоноголового бога Ганеша в ходе праздника ганеш-чатуртхи.
Власти штата объявили о намерении выплатить пособия семьям каждого погибшего.