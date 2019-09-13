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Дорожники планируют восстановить движение по трассе А-107 через несколько часов

Ранее на участке трассы около населенного пункта Селятино из-за ДТП обрушился пешеходный мост

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. ГК "Автодор" рассчитывает восстановить движение по трассе А-107, где около 01:00 13 сентября обрушился пешеходный мост, в течение нескольких часов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Около 01:00 по местному времени, на <...> трассе А-107 (участок от Киевского до Минского шоссе) в районе населенного пункта Селятино в Московской области произошло ДТП с участием фуры, перевозившей негабаритный груз. Из-за аварии движение на участке трассы временно закрыто <...> Автомобилистам необходимо выбирать пути объезда. Движение на данном участке будет возобновлено в ближайшие часы", - сказал собеседник агентства.

В компании добавили, что водитель грузового автомобиля врезался в пролетное строение перехода, из-за чего тот обрушился.

По данным МЧС и "Автодора" в результате происшествия никто не пострадал.

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