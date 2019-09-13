На нефтяном танкере в Норвегии произошел пожар

ТАСС, 13 сентября. Возгорание произошло на танкере Dubai Harmony, стоящем вблизи терминала Стуре в 50 км от норвежского города Берген. Об этом сообщила в пятницу полиция Западной Норвегии.

"Терминал Стуре: поступили сообщения о возгорании на нефтяном танкере Dubai Harmony, идет эвакуация персонала терминала, экипаж судна до сих пор находится на борту, они принимают участие в ликвидации огня вместе с пожарными", - говорится в сообщении полиции, опубликованном в Twitter.

По данным Норвежского телеграфного бюро, на борту остается 23 моряка. Работа терминала приостановлена, на данный момент эвакуировано 106 человек, на территории остается только управляющий персонал.

По сообщениям телеканала NRK, на судне 40 кубю м топлива.