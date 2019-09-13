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Globo: не менее 11 человек погибли в Бразилии в результате пожара в больнице

Возгорание, предположительно, произошло из-за короткого замыкания

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере одиннадцать человек погибли в результате крупного пожара в государственной больнице в бразильском Рио-де-Жанейро. Об этом сообщила в пятницу газета Globo.

В момент возгорания, которое, по предварительным данным, произошло в результате короткого замыкания, в клинике находились 103 пациента и более 220 сотрудников. Большинство из больных, которых эвакуировали прямо на улицу на носилках, позже были переведены в другие медучреждения города.

На месте ЧП продолжаются спасательные работы.

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