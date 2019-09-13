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Три человека пострадали при столкновении парапланов в Кабардино-Балкарии

По предварительным данным, у одного из пострадавших тяжелые травмы

НАЛЬЧИК, 13 сентября. /ТАСС/. Два параплана столкнулись на парадроме в Чегемском ущелье в Кабардино-Балкарии, в результате пострадали три человека. Об этом журналистам в пятницу рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сегодня в 12:20 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступила информация о том, что в Чегемском ущелье на парадроме, во время полета столкнулись два парапланера. В результате столкновения пострадали три человека", - сообщили в пресс-службе.

По предварительной информации, одного человека с тяжелыми травмами доставили на базу парадрома и передали работникам Центра медицины катастроф. На месте работают двое спасателей и одна единица техники.

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РоссияКабардино-Балкария
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