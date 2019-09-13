СК возбудил дело о фальсификации более 500 тыс. заявлений о переводе пенсий из ПФР

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту фальсификации более 500 тыс. заявлений о переводе пенсионных накоплений из ПФР Москвы и области в негосударственные фонды. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, в период с 2018 по 2019 годы ряд лиц, имея умысел на хищение денежных средств, осуществили фальсификацию более 500 тыс. заявлений от имени граждан о досрочном переводе их накопительной части пенсии в ряд негосударственных пенсионных фондов. После этого они обеспечили их направление в отделения Пенсионного фонда Российской Федерации, преимущественно в отделение по Москве и Московской области", - сказала Иванова.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).