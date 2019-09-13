Спасатели тушат пожар в доме в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в шестиэтажном здании на проспекте Римского-Корсакова в центре Петербурга в пятницу днем. Как сообщили ТАСС в городском ГУ МЧС, пожар тушат по повышенному номеру сложности.

Там сообщили, что площадь пожара составила 160 квадратных метров, открытый огонь потушен. По данным ведомства, здание находится на капитальном ремонте. "На втором этаже выгорело помещение площадью 100 кв. м. и коридор 60 кв. м. [Объявлена] ликвидация открытого горения", - сказали в управлении.

Спасатели разбирают завалы, проводится проливка и разведка скрытых очагов возгорания. Сведений о пострадавших не поступало.

Пожар произошел в шестиэтажном доме на проспекте Римского-Корсакова, 69 в пятницу около 14:30 мск. Здание построено в 1936 году в стиле неоклассицизма. В советское время здесь располагались учебные заведения.

В новость в 15:39 мск внесены изменения - добавлены подробности.