Три человека погибли в ДТП на трассе Евпатория - Мирный в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Три человека погибли в пятницу в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Евпатория - Мирный в Крыму. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"На автодороге Евпатория - Мирный произошло столкновение двух легковых автомобилей Chevrolet и KIA. В результате ДТП три человека погибли. Количество пострадавших сейчас уточняется. Также выясняются обстоятельства ДТП, проводится проверка", - говорится в сообщении.

Столкновение произошло у поворота на село Ромашкино около 12:46, уточняется на сайте ГУ МЧС по Крыму. "К месту происшествия немедленно были направлены службы экстренного реагирования, в том числе оперативная группа 22 пожарно-спасательной части пять пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы. Всего в ликвидации последствий ДТП задействованы 13 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС - пять человек личного состава и одна единица техники", - говорится в сообщении.