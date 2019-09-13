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Летевший из Казани самолет сел в Крыму после сообщения о взрывном устройстве

Специалисты проверили самолет и не обнаружили опасных предметов

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Самолет, летевший из Казани в Симферополь, приземлился в аэропорту Крыма после сообщения о якобы заложенном на борту взрывном устройстве, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

"Сообщение о взрывном устройстве было. Самолет сел, устройства не найдено", - сообщили в полиции. Там отметили, что проводится проверка в связи с получением заведомо ложного сообщения о минировании.

В пресс-службе аэропорта Симферополя добавили, что посадка самолета прошла в штатном режиме.

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