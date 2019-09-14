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В Красноярске машина вылетела на тротуар

В результате инцидента пострадали две несовершеннолетние

КРАСНОЯРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Легковой автомобиль вылетел на тротуар в субботу в Красноярске после столкновения с другой машиной и врезался в пешеходов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД, в результате ДТП пострадали две несовершеннолетние.

"Столкнулись автомобили Lada и Suzuki, один из автомобилей выехал на тротуар, в результате двое несовершеннолетних пешеходов получили легкие телесные повреждения", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе регионального ГИБДД ТАСС уточнили, что пострадали две девочки 11 и 12 лет. "На месте было определено, что у них ушибы и ссадины, но детей доставили в больницу, чтобы удостовериться, что все нормально", - сказали в пресс-службе.

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