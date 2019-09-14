Бастрыкин поставил на контроль расследование ДТП с автобусом под Ярославлем

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование уголовного дела по факту аварии с автобусом в Ярославской области, где погибли семь человек и 28 пострадали. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"По поручению председателя СК России дальнейшее расследование уголовного дела о ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого сегодня под Ярославлем погибли и пострадали люди, будет проводиться под контролем центрального аппарата СК России. Глава ведомства убежден, что обстоятельства этой аварии требуют самого пристального изучения", - сказала Петренко.

Также Бастрыкин поручил в предельно сжатые сроки установить причины и обстоятельства аварии, чтобы виновные лица не смогли уйти от ответственности и ответили по всей строгости закона за гибель и увечья людей. "Проводится работа по установлению технического состояния обоих транспортных средств, а также условий эксплуатации пассажирского транспорта", - отметила Петренко.

Региональные следователи продолжают работать на месте происшествия. Вскоре будут отобраны образцы для последующего исследования в рамках судебных экспертиз, которые помогут установить виновника ДТП. Следствие обращается ко всем автовладельцам с видеорегистраторами, находившимся на участке дороги в момент аварии, с просьбой предоставить кадры для детального изучения всех обстоятельств, снятые во время трагедии и перед ней, сказала представитель СК.

Столкновение пассажирского рейсового автобуса на трассе Ярославль - Иваново с грузовиком произошло утром 14 сентября. По уточненным данным МВД, погибли семь человек, еще 28 пострадали, всего в автобусе находились водитель и 35 пассажиров. В грузовой машине был только водитель. По данным полиции, погибли оба водителя и пять пассажиров автобуса.

По предварительной версии, причиной аварии стал выезд грузовика на встречную полосу. МВД возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), Следственный комитет - по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").