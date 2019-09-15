Спикер болгарского парламента получила травмы в результате ДТП

СОФИЯ, 15 сентября. /ТАСС/. Председатель Народного собрания (однопалатного парламента) Болгарии Цвета Караянчева попала в ДТП и получила травмы. Как сообщает телеканал bTV, инцидент с кортежем спикера произошел в воскресенье днем на пути Шумен - Силистра, различные травмы получили три человека.

По свидетельствам очевидцев, женщина, управлявшая легковым автомобилем, пыталась уступить дорогу кортежу, однако потеряла управление и ее машина выехала навстречу транспортному средству Караянчевой. Сотруднику Национальной службы охраны, находившемуся за рулем, удалось развернуть автомобиль и избежать лобового столкновения, однако спикер парламента получила травмы и на вертолете была доставлена в больницу.

На своей странице в Facebook Караянчева подтвердила, что попала в ДТП и получила травму.

"Попала в дорожную аварию. Со мной все в порядке, спасибо за заботу. Получила перелом в области плечевого сустава. Спасибо [медицинской] бригаде больницы Шумена. Насколько проинформирована, с остальными участниками ДТП тоже все нормально", - написала Караянчева.