В Казахстане столкнулись автобус и поезд

НУР-СУЛТАН, 15 сентября. /ТАСС/. Водитель автобуса на станции Шамалган в Алма-Атинской области Казахстана выехал в воскресенье на железнодорожное полотно, где произошло столкновение транспортного средства с поездом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Ранее сообщалось, что в аварии погибли 2 человек, но пресс-служба акимата позже уточнила информацию https://t.co/kJZF7mL3vS

"15 августа около 19:20 (16:20 мск) на автодороге Екатеринбург - Алма-Ата в районе станции Шамалган водитель автобуса, несмотря на сигналы, выехал на железную дорогу. В результате произошел наезд на автобус", - говорится в сообщении.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев сообщил, что, по уточненным данным, один человек погиб, есть пострадавшие."На железнодорожном переходе Аксенгир - Шамалган в Алма-Атинской области поезд врезался в автобус, где находились 67 человек. Один человек погиб, есть раненые. Мои соболезнования. Начато расследование", - написал Токаев на своей странице в Twitter. Как сообщили в пресс-службе МВД Казахстана, погиб водитель автобуса.

По данным МВД, трое пассажиров автобуса, в том числе двое детей, госпитализированы в центральную районную больницу Карасайского района. "На месте происшествия работает следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников. По факту назначено досудебное расследование", - пояснили в пресс-службе.

Ранее в администрации Алма-Атинской области Казахстана сообщили о двух погибших в результате ЧП. По последним уточненным данным администрации, погиб один человек, девять пострадали.

Органы гражданской защиты создали оперативный штаб в связи со случившимся, сообщил журналистам официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.