СМИ: пострадавшие при ДТП с поездом в Казахстане находятся в реанимации

НУР-СУЛТАН, 15 сентября. /ТАСС/. Трое пострадавших при столкновении поезда и автобуса на станции Шамалган в Алма-Атинской области Казахстана в воскресенье находятся в реанимации. Об этом сообщило международное агентство Kazinform.

"Погибший - водитель, 1979 года рождения. Трое пострадавших - женщина, 1984 года рождения, ее двум малолетним детям три и пять лет. Все находятся в реанимации", - приводит агентство данные департамента полиции Алма-Атинской области Казахстана.

На железнодорожном переезде Карасайского района Алма-Атинской области поезд сообщением Алма-Ата - Костанай столкнулся с рейсовым автобусом "Сетра", который следовал по маршруту Шамалган - Алма-Ата. Автобус, по предварительным данным, выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате водитель этого транспортного средства скончался на месте происшествия.

Как сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в автобусе находились 67 человек. Несколько человек пострадали, их число уточняется. По данным МВД Казахстана, трое пассажиров автобуса, в том числе двое детей, госпитализированы в центральную районную больницу Карасайского района. Правоохранительные органы Казахстана начали досудебное расследование по факту столкновения автобуса и поезда по статье о нарушении правил безопасности движения.