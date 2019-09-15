Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 15 сентября. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Чечне в воскресенье, в результате погибли шесть человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД МВД РФ по региону.

"Авария произошла на окраине села Алхан-Кала. Предварительно, погибли шесть человек, в том числе двое детей", - отметили в ГИБДД, не приведя других подробностей.

Кроме того, как сообщили ТАСС в центре медицины катастроф республики, в результате аварии пострадали женщина и ребенок, они в тяжелом состоянии. "Ребенка доставили в детскую региональную больницу, а женщину - в клиническую больницу №1 Грозного. Их состояние врачи оценивают как тяжелое", - сказали в центре.

Обновлено в 22:20 мск - добавлена информация о пострадавших.