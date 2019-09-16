Автобус с рабочими птицефабрики съехал в кювет под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Автобус, который перевозил рабочих птицефабрики, попал в ДТП в Сухобузимском районе Красноярского края, пострадали 11 человек, сообщается в понедельник на сайте МВД края.

"По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ перевозил рабочих птицефабрики в поселке Миндерла. Двигаясь в черте населенного пункта, он не справился с управлением и допустил съезд в кювет слева по ходу движения. Признаков опьянения у водителя обнаружено не было. На момент ДТП в автобусе находились 23 человека. Из них 11 пассажиров госпитализированы в районную больницу с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении. Сотрудники полиции работают на месте аварии, идет доследственная проверка.

В районной больнице ТАСС сообщили, что пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. "Состояние удовлетворительное", - отметил собеседник агентства, добавив, что в основном пострадавшие получили ушибы.