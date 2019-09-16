В Кемерове при пожаре в частном доме погибли три человека

КЕМЕРОВО, 16 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел вечером в воскресенье в частном жилом доме в центре Кемерова, погибли три человека, тела двоих из них пожарные обнаружили на месте происшествия, одна женщина была госпитализирована, она умерла в больнице. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального управления СКР.

"В вечернее время в воскресенье очевидцы увидели возгорание [в частном жилом доме], вызвали спасателей МЧС, которые, ликвидировав пожар, обнаружили в доме тела 28-летней женщины и 40-летнего мужчины. С этого же адреса была госпитализирована 55-летняя женщина, которая позднее умерла в больнице. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - рассказали в пресс-службе.

Предварительно установлено, что погибшие являлись родственниками, нигде не работали и злоупотребляли алкогольными напитками. В рамках расследования уголовного дела будут проведены экспертизы, которые установят причину смерти.

По данным регионального управления МЧС России, в результате пожара в частном жилом доме обгорела обрешетка кровли на площади около 90 кв. м, а также жилое помещение дома площадью около 15 кв. м. В ликвидации пожара были задействованы 22 человека и шесть единиц техники.

"Предварительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка.