Автобус, столкнувшийся с поездом в Казахстане, выехал на переезд из-за затора на дороге

НУР-СУЛТАН, 16 сентября. /ТАСС/. Пассажирский автобус, столкнувшийся с поездом на станции Шамалган в Алма-Атинской области Казахстана в воскресенье, выехал на железнодорожный переезд из-за затора на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе национальной компании "Казахстан темир жолы" (Казахстанские железные дороги) в понедельник.

"Водитель автобуса, не убедившись в свободности участка дороги за переездом, выехал на переезд и из-за образовавшегося затора допустил остановку на переезде. При приближении пассажирского поезда к переезду автоматически сработали устройства переездной сигнализации - включился звуковой сигнал, светофоры переезда загорелись "красным", шлагбаум до конца не опустился из-за находившихся на переезде автомашин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дежурный по переезду принял меры по включению в действие заградительного светофора для остановки пассажирского поезда. "Машинист пассажирского поезда применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния столкновение предотвратить не смог. В результате столкновения автобус отбросило на обочину пути, электровоз получил повреждения без схода с рельс", - уточнили в пресс-службе.

Водитель автобуса погиб на месте происшествия. Трое пассажиров автобуса - женщина и двое детей, госпитализированы в центральную районную больницу Карасайского района. Среди пассажиров поезда пострадавших нет.

15 сентября на железнодорожном переезде Карасайского района Алма-Атинской области поезд сообщением Алма-Ата - Костанай столкнулся с рейсовым автобусом "Сетра", который следовал по маршруту Алма-Ата - Шамалган. Как сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в автобусе находились 67 человек. Правоохранительные органы Казахстана начали досудебное расследование по факту ЧП по статье о нарушении правил безопасности движения. Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана создана специальная комиссия по расследованию дорожно-транспортного происшествия.