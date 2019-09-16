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Врачи рассказали о состоянии пострадавших при столкновении автобуса и поезда в Казахстане

В управлении здравоохранения Алма-Атинской области сообщили, что трое человек находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации

НУР-СУЛТАН, 16 сентября. /ТАСС/. Трое человек, пострадавших при столкновении автобуса и поезда на станции Шамалган в Алма-Атинской области Казахстана в воскресенье, находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации. Об этом сообщила пресс-служба управления здравоохранения Алма-Атинской области республики.

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"В результате ДТП на станции Шамалган пострадали три человека, один человек погиб. Дети 2014 и 2016 годов рождения и 33-летняя женщина госпитализированы в Карасайскую центральную районную больницу. Состояние пострадавших тяжелое. Сейчас они находятся в отделении реанимации", - говорится в сообщении.

15 сентября на железнодорожном переезде Карасайского района Алма-Атинской области поезд сообщением Алма-Ата - Костанай столкнулся с рейсовым автобусом "Сетра", который следовал по маршруту Алма-Ата - Шамалган. Водитель автобуса погиб на месте происшествия. Как сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в автобусе находились 67 человек. Правоохранительные органы начали досудебное расследование по факту столкновения автобуса и поезда по статье о нарушении правил безопасности движения.

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