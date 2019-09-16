В Томске маршрутный автобус перевернулся после столкновения со столбом

ТОМСК, 16 сентября. /ТАСС/. Маршрутный автобус перевернулся на улице Иркутский тракт в Томске после столкновения со столбом, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

"Водитель маршрутного автобуса ПАЗ совершил наезд на опору линии электропередачи, после чего транспортное средство опрокинулось на бок. На месте ДТП работают сотрудники полиции. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС исполняющий обязанности директора городского центра организации и контроля пассажироперевозок Денис Равинский, автобус следовал по маршруту №2. По его данным, в ДТП пострадали семь человек.

Как сообщил ТАСС директор компании-перевозчика ООО "ТрансАвто", которая отвечает за автобусный маршрут №2 в Томске, Юрий Иванов, водитель попавшего в ДТП автобуса работает с компанией по договору субподряда. Утром он проходил медосмотр, а транспортное средство - техническое освидетельствование, никаких нареканий перед выходом на маршрут не было. "Пока не ясно, с чем связано [ДТП]. Скорее всего, это человеческий фактор", - отметил собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (14:48 мск) - добавлен комментарий компании-перевозчика.