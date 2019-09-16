Следствие просит арестовать экс-хоккеиста КХЛ по делу о мошенничестве на $800 тыс.

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Следствие обратилось в Кузьминский суд Москвы с ходатайством об аресте российского хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании Мусатову меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказала собеседница агентства, уточнив, что заседание начнется в ближайшее время.

Мусатов обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, Мусатов в начале 2018 года, действуя в составе организованной группы, "во исполнение преступного умысла" встретился в центре Москвы с занимающимся инвестициями в сфере криптовалютного рынка предпринимателем Абеляном В. М. "с целью обсуждения дальнейшего сотрудничества, совершения сделок с криптовалютой биткоин и инвестициями". "Мусатов в ходе телефонного общения с Абеляном В. М., вводя последнего в заблуждение, договорился о продаже криптовалюты общей стоимостью $800 тыс. (на 19 февраля 2018 года эта сумма эквивалентна 45,3 млн рублей), при этом убедив Абеляна в осуществлении сделки", - говорится в материалах дела.

Адвокат обвиняемого Александр Карабанов сообщил ТАСС, что вину в инкриминируемом преступлении Мусатов не признает. "Тут налицо гражданско-правовые отношения", - считает адвокат.

Игорь Мусатов - российский хоккеист, бывший нападающий словацкого клуба "Слован", выступающего в КХЛ. Он является воспитанником хоккейной школы московского "Спартака".