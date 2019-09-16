В Крыму обнаружили тело подростка, унесенного в море при попытке спасти брата

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Тело 15-летнего подростка, который 10 сентября пытался спасти тонущего старшего брата во время шторма и пропал в море, обнаружили на пляже в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Тело подростка обнаружили на пляже "Дельфин" в районе поселка Маяк", - сообщили в ведомстве.

Два брата, приехавших в Крым из Магнитогорска, купались в шторм на диком пляже Керчи в районе маяка. 22-летнего молодого человека спасателям удалось вытащить из воды, а его младший брат пропал, об этом сообщали в региональном управлении СК.

Следственный комитет 11 сентября начал проверку по факту исчезновения подростка.