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ДТП с участием трех автобусов произошло в Москве

В Госавтоинспекции отметили, что в результате аварии пострадали несколько человек

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Авария с участием трех автобусов произошла на Можайском шоссе в Москве, в результате происшествия есть пострадавшие, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

"На Можайском шоссе в районе дома 48 произошло ДТП с участием трех автобусов, по предварительным данным, есть пострадавшие", - отметил собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе столичной Госавтоинспекции ТАСС сообщали, что столкнулись два автобуса. "На Можайском шоссе в 15:20 мск произошло столкновение двух автобусов, несколько человек пострадали, точное количество уточняется, на месте работают медики", - сказали в ГИБДД, уточнив, что движение в районе аварии затруднено.

В новость были внесены изменения (16:51 время мск) — добавлена информация по тексту.

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