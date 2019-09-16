Россиянин умер в Турции от полученных травм при полете с парашютом

АНКАРА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Гражданин России умер от травм, полученных в результате несчастного случая во время занятий парасейлингом (полет на парашюте за катером) в Анталье на юге Турции. Об этом сообщило в понедельник ТАСС генконсульство РФ в Анталье.

"Российский гражданин 2001 года рождения, несмотря на усилия врачей, скончался вчера от полученных травм", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате инцидента также пострадала мать погибшего. Она была выписана из больницы в воскресенье, добавили в генконсульстве.

Дипломат подчеркнул, что турецкие власти ведут расследование этого инцидента. Арестованы два гражданина Турции.

14 сентября стало известно о том, что два гражданина РФ пострадали во время занятий парасейлингом в Анталье. По данным российской дипмиссии, по неизвестным причинам оборвался канат, соединяющий парашют с катером, и сильным порывом ветра туристы были отброшены на пальмовые деревья на берегу.

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