СК в Саратове возбудил дело об изнасиловании врача поликлиники

САРАТОВ, 16 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в связи с изнасилованием женщины-врача поликлиники, которая в понедельник вечером шла к пациенту в Саратове. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

"В Саратове следователи СК устанавливают личность и местонахождение мужчины, напавшего на врача, возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ ("Изнасилование")", - говорится в сообщении.

По информации следствия, в понедельник вечером врач одной из поликлиник шла по вызову домой к пациенту. Она не смогла найти нужный адрес и попросила помочь ей сориентироваться незнакомца. Он пошел провожать врача, но, убедившись, что поблизости никого нет, напал на женщину, совершил изнасилование и скрылся. Потерпевшая сообщила о случившемся в правоохранительные органы.