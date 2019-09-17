В Тверской области неизвестной жидкостью отравились четыре человека

ТАСС, 17 сентября. Четыре человека насмерть отравились неизвестной жидкостью во время застолий в поселке Зеленогорский в Тверской области. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе регионального управления СК.

"Вышневолоцким межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту сбыта товара, не отвечающего требованиям безопасности, повлекшего по неосторожности смерть четырех лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 15 сентября бутылку с этой жидкостью принес своим знакомым мужчина, который после этого отправился в гости еще к одному приятелю. На следующий день всех четверых нашли мертвыми.

"Для установления точной причины смерти проводятся судебно-медицинские экспертизы и судебно-химические экспертизы жидкости, содержащейся в бутылках, изъятых на местах происшествий. Кроме этого, следственными органами СК направлено поручение сотрудникам регионального УМВД России к скорейшему установлению места производства и покупки жидкости, изъятых в ходе осмотра мест происшествий, а также установление лица, сбывшего ее", - добавили в пресс-службе.