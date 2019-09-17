СМИ: руководителя агентства Спутник в Молдавии задержали по подозрению в коррупции

КИШИНЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Руководитель информационного агентства Спутник Молдова Владимир Новосадюк задержан во вторник сотрудниками Национального антикоррупционного центра республики. Как сообщило молдавское сетевое издание "Блокнот", его подозревают в передаче взяток сотрудникам правоохранительных органов, а также в связях со сбежавшим из Молдавии бизнесменом Иланом Шором, осужденным по подозрению в хищении из банков Молдавии €1 млрд.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Молдавии, куда обратился корреспондент ТАСС, новость пока отказались комментировать, отметив, что подробности сообщат позже. В пресс-службе агентства Спутник Молдова задержание Новосадюка подтвердили, но также отказались комментировать.

Новосадюк фигурирует в отчете международного агентства "Кролл", которое расследовало банковское хищение вместе с арестованными накануне депутатами партии "Шор" Мариной Таубер и Региной Апостоловой. Как сообщил в парламенте исполняющий обязанности генерального прокурора Дмитрий Робу, Таубер и Апостолова, будучи акционерами одного из банков, входили в преступную группу под руководством Шора. В июне 2017 года он был приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения за участие в деле по выводу €1 млрд из трех молдавских банков ("Банка де экономий", "Банка сочиалэ" и "Унибанк"). Однако он обжаловал приговор и до окончательного решения находился под судебным контролем. Это не помешало ему возглавить партию и быть избранным депутатом парламента.

В июне в законодательном органе Молдавии было сформировано новое большинство из партий, которые объединились против контролировавшего власть в стране олигарха и экс-лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка. После этого он и приближенные к нему люди, в числе которых был Шор, спешно покинули страну. По данным МВД Молдавии, Плахотнюк, приславший в конце июля в парламент заявление о сложении депутатского мандата, находится в США, а Шор, с которого в августе сняли иммунитет и объявили в розыск, - в Израиле.