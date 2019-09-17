У главы агентства Спутник в Молдавии прошел обыск

КИШИНЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Молдавские правоохранители проводят следственные действия с руководителем информационного агентства Спутник Молдова Владимиром Новосадюком, дома у него был обыск. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС во вторник пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Молдавии Эмил Гайтур.

"По месту жительства господина Новосадюка был проведен обыск в рамках расследования банковского мошенничества. Он прошел в контексте прошедшего вчера [в понедельник] лишения неприкосновенности двух депутатов парламента", - сказал Гайтур.

Новосадюк фигурирует в отчете международного агентства "Кролл", которое расследовало хищение из банков Молдавии €1 млрд вместе с арестованными депутатами Партии "Шор" Мариной Таубер и Региной Апостоловой. Как сообщил ранее в парламенте исполняющий обязанности генерального прокурора Дмитрий Робу, Таубер и Апостолова, будучи акционерами одного из банков, входили в преступную группу под руководством бизнесмена Илана Шора. В июне 2017 года он был приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения за участие в деле по выводу €1 млрд из трех молдавских банков ("Банка де экономий", "Банка сочиалэ" и "Унибанк"). Однако он обжаловал приговор и до окончательного решения находился под судебным контролем. Это не помешало ему возглавить партию и быть избранным депутатом парламента.

В июне в законодательном органе Молдавии было сформировано новое большинство из партий, которые объединились против контролировавшего власть в стране олигарха и экс-лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка. После этого он и приближенные к нему люди, в числе которых был Шор, спешно покинули страну. По данным МВД Молдавии, Плахотнюк, приславший в конце июля в парламент заявление о сложении депутатского мандата, находится в США, а Шор, с которого в августе сняли иммунитет и объявили в розыск, - в Израиле.