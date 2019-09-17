Суд приговорил экс-офицера ОМОН к 7,5 года колонии за вымогательство

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы приговорил к 7,5 года лишения свободы бывшего командира одного из батальонов ОМОН Михаила Пыталева, который вымогал взятку в размере 3 млн рублей за охрану предпринимателя, находящегося под государственной защитой. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд признал виновным Пыталева по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Вымогательство взятки в особо крупном размере") и 291.1 УК РФ ("Посредничество в передаче взятки") и назначил ему наказание в виде 7,5 года лишения свободы со штрафом в 4 млн рублей и запретом занимать должности в правоохранительных органах на шесть лет", - сказали в суде.

Суть дела

Пыталев был задержан в Москве за вымогательство взятки у фигуранта уголовного дела, который находится под государственной защитой. Мужчину взяли с поличным во время получения двух миллионов рублей.

Как следует из текста приговора, потерпевшим по делу является предприниматель Карен Мхитарян. Он проходил свидетелем по уголовному делу о вымогательстве, подозреваемым по которому был преступный авторитет Сергей Асатрян. Дом свидетеля сожгли, после чего следствие решило обеспечить госзащиту Мхитаряну и его жене. Физическим обеспечением защиты свидетеля занимались сотрудники ОМОН.

Командир оперативного батальона ОМОН Росгвардии Пыталев в 2017 потребовал у бизнесмена 360 тыс. рублей за то, чтобы его охрана осуществлялась качественно и надлежащим образом. Мхитарян согласился и перевел на карточку подсудимого требуемую сумму. Средства Пыталев потратил на обучение своей дочери в вузе. Затем Пыталев предложил Мхитаряну продлить его госзащиту на 12 месяцев, для этого организовал даже встречу предпринимателя с замглавы одного из отделов Центра по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите Кулаковым. Взамен подсудимый потребовал от бизнесмена 3 млн рублей. Из них 500 тыс. Пыталев планировал оставить себе, а остальные отдать руководителям Центра госзащиты свидетелей.

Командир батальона ОМОН был задержан сотрудниками ФСБ после получения $33 тыс. от Мхитаряна в его машине. Замруководителя отдела центра освободили от уголовной ответственности, поскольку ранее он заявил Пыталеву, что не может повлиять на решение вопроса о продлении госзащиты Мхитаряну, и денег ему от потерпевшего не нужно.

Пыталев признал вину в содеянном частично. Он заявил, что совершил мошенничество, так как у него не было возможности повлиять на продление режима охраны Мхитаряну, поскольку этот вопрос находится в компетенции суда и следствия. Однако суд решил, что Пыталев, хотя и не мог отменить госзащиту, мог сообщить в ЦГЗ сведения, которые способны повлиять на решение снять охрану Мхитаряну.

Как следует из материалов других уголовных дел, Пыталев ранее проходил свидетелем по делу о беспорядках на Манежной площади в 2010 году, в том числе давал показания в Тверском суде Москвы.

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