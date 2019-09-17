В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании женщины-врача

САРАТОВ, 17 сентября. /ТАСС/. Правоохранителям удалось задержать мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки-врача, которая шла на вызов к пациенту. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"По подозрению в совершении преступления задержан 55-летний мужчина. Следователями СК России проведена процедура опознания подозреваемого потерпевшей женщиной", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Уточняется, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и имеет непогашенную судимость. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.