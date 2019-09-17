В Москве возбудили уголовное дело после избиения подростками 16-летней девушки

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело после избиения подростками сверстницы, которые сняли это на видео. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

"По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Побои"). Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль", - сказали в надзорном ведомстве.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором подростки избивают по лицу, голове и телу 16-летнюю девочку в Новой Москве, а также высказывают оскорбления и угрозы в ее адрес. По предварительным данным, они были ранее знакомы.

Инцидент произошел 12 сентября. Полиция и СК проводят проверку по данному факту. Также проверку соблюдения требований законодательства о профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних начала прокуратура.