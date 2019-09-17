Двое жителей Волгограда получили длительные сроки за покушение на убийство предпринимателя

ВОЛГОГРАД, 17 сентября. /ТАСС/. Центральный районный суд Волгограда приговорил Виталия Брудного и Руслана Адарича, которые обвинялись в покушении на убийство предпринимателя, незаконном изготовлении, хранении и перевозке оружия и взрывчатых устройств, к 10 и 11 годам колонии. Об этом сообщается на сайте суда.

"Суд назначил наказание Брудному в виде лишения свободы сроком на 10 лет со штрафом в размере 500 тыс. руб., с ограничением свободы сроком на 1,5 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Адаричу - в виде лишения свободы сроком на 11 лет со штрафом в размере 300 тыс. руб., с ограничением свободы сроком на 1,5 года, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор был постановлен на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что Брудный, действуя из мести за убийство брата, предложил своему знакомому за крупное денежное вознаграждение совершить убийство предпринимателя. Подельники организовали преступную группу и вовлекли в нее еще двоих участников, в том числе Адарича. Они приобрели огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, а также изготовили самодельное взрывное устройство.

В течение нескольких месяцев соучастники вели скрытое наблюдение за предпринимателем, всего было предпринято несколько попыток покушения на убийство. В частности, в сентябре 2014 года злоумышленники разместили самодельное взрывное устройство вблизи его автомобиля, припаркованного у входа в Волгоградский государственный цирк. Удалившись, они стали ждать момента, когда предприниматель окажется рядом с машиной. Но довести свой преступный умысел до конца им не удалось, поскольку водитель коммерсанта переставил автомобиль на другое парковочное место, а взрывное устройство было обнаружено иными лицами и передано сотрудникам правоохранительных органов.

Брудный был признан виновным по статьям "Покушение на убийство, совершенное по найму, организованной группой, общественно опасным способом", "Незаконное изготовление взрывчатых устройств", "Незаконное изготовление, хранение и перевозка огнестрельного оружия". По двум эпизодам Брудный был оправдан. Адарич был признан виновным во всех инкриминируемых ему деяниях. Другие члены ОПГ, причастные к совершению преступлений, были осуждены ранее.